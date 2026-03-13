OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:38, 13 Март 2026 | GMT +5

    13 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 487,18 тенге, сотиш — 494,16 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562,49 тенге, сотиш — 572, 49 тенге;

    рубль: 6,12-6,42 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 489, 87 тенге, сотиш — 492,25 тенге;

    евро: сотиб олиш — 566, 69 тенге, сотиш — 572, 60 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,16 тенге, сотиш — 6,28 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 489, 98 тенге, сотиш — 492,02 тенге;

    евро: сотиб олиш — 567, 07 тенге, сотиш — 573, 07 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,16 тенге, сотиш — 6,24 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 491,68 тенге, 1 евро — 568,23 тенге, 1 рубль — 6,2 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 12 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!