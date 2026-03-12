    09:38, 12 Март 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    Коллаж: Kazinform

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 490,98 тенге, сотиш — 493,54 тенге;

    евро: сотиб олиш — 568,80 тенге, сотиш — 574, 60 тенге;

    рубль: 6,16-6,29 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 487, 97 тенге, сотиш — 494,94 тенге;

    евро: сотиб олиш — 564, 97 тенге, сотиш — 574, 97 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,15 тенге, сотиш — 6,45 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 490, 71 тенге, сотиш — 493,00 тенге;

    евро: сотиб олиш — 568, 20 тенге, сотиш — 574, 5 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,16 тенге, сотиш — 6,24 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 489,39 тенге, 1 евро — 567,99 тенге, 1 рубль — 6,19 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 11 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
