    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 519,28 тенге, сотиш — 521,94 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 601,24 тенге, сотиш — 606,92 тенге;

    — рубль 6,53-6,67 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 516,00 тенге, сотиш — 523,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,73 тенге, сотиш — 607,70 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,51 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 518,91 тенге, сотиш — 521,05 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 599,75 тенге, сотиш — 606,20 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,57 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 518,39 тенге, 1 евро — 603,09 тенге, 1 рубль — 6,68 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 10 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

