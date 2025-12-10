OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 517,65 тенге, сотиш — 520,33 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,88 тенге, сотиш — 603,77 тенге;

    — рубль 6,57-6,70 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 514,73 тенге, сотиш — 521,70 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 595,73 тенге, сотиш — 605,67 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,59 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 517,09 тенге, сотиш — 519,27 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 596,33 тенге, сотиш — 602,78 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,59 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 514,74 тенге, 1 евро — 599,36 тенге, 1 рубль — 6,71 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 9 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

