    09:38, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 505,35 тенге, сотиш — 509,18 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,74 тенге, сотиш — 597,45 тенге;

    — рубль 6,33-6,47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 503 тенге, сотиш — 510 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591 тенге, сотиш — 601 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,32 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 506,64 тенге, сотиш — 509,44 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,58 тенге, сотиш — 603,74 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,51 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 504,76 тенге, 1 евро — 593,8 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 29 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

