Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
— доллар: сотиб олиш — 505,35 тенге, сотиш — 509,18 тенге;
— евро: сотиб олиш — 590,74 тенге, сотиш — 597,45 тенге;
— рубль 6,33-6,47 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 503 тенге, сотиш — 510 тенге;
— евро: сотиб олиш — 591 тенге, сотиш — 601 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,32 тенге, сотиш — 6,52 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 506,64 тенге, сотиш — 509,44 тенге;
— евро: сотиб олиш — 592,58 тенге, сотиш — 603,74 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,51 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 504,76 тенге, 1 евро — 593,8 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 29 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.