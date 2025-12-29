OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    دوللار
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 508,83 тенге, сотиш — 512,70 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,94 тенге, сотиш — 600,63 тенге;

    — рубль 6,39-6,52 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 506,02 тенге, сотиш — 513 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,05 тенге, сотиш — 602 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 509,12 тенге, сотиш — 511,57 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,37 тенге, сотиш — 601,05 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 504,6 тенге, 1 евро — 594,27 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 26 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

