    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 511,33 тенге, сотиш — 514,02 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,98 тенге, сотиш — 606,15 тенге;

    — рубль 6,41-6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 507,51 тенге, сотиш — 514,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 600,57 тенге, сотиш — 610,57 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 511,04 тенге, сотиш — 513,27 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 600,04 тенге, сотиш — 605,78 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,42 тенге, сотиш — 6,49 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 512,81 тенге, 1 евро — 604,19 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 25 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

