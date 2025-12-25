OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:38, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 513,04 тенге, сотиш — 515,42 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 600,31 тенге, сотиш — 605,74 тенге;

    — рубль 6,40-6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 510,28 тенге, сотиш — 517,25 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 601,44 тенге, сотиш — 611,37 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 512,94 тенге, сотиш — 515,13 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 600,10 тенге, сотиш — 605,94 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 511 тенге, 1 евро — 602,72 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 24 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!