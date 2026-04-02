    09:38, 02 Апрель 2026 | GMT +5

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    Фото: pexels.com

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 471,88 тенге, сотиш — 478,78 тенге;

    евро: сотиб олиш — 542,84 тенге, сотиш — 552,82 тенге;

    рубль: 5,80-6,10 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 467,61 тенге, сотиш — 475,09 тенге;

    евро: сотиб олиш — 548,85 тенге, сотиш — 554,44 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 5,95 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 474,40 тенге, сотиш — 476,64 тенге;

    евро: сотиб олиш — 548,33 тенге, сотиш — 553,24 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,87 тенге, сотиш — 5,94 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 475,09 тенге, 1 евро — 551,06 тенге, 1 рубль — 5,87 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 1 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
