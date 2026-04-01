OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:10, 01 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 474,01 тенге, сотиш — 480,97 тенге;

    евро: сотиб олиш — 545,00 тенге, сотиш — 555,00 тенге;

    рубль: 5,75-6,05 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 475,59 тенге, сотиш — 478,21 тенге;

    евро: сотиб олиш — 546,44 тенге, сотиш — 552,51 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,78 тенге, сотиш — 5,94 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 477,33 тенге, сотиш — 479,50 тенге;

    евро: сотиб олиш — 547,28 тенге, сотиш — 553,00 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,87 тенге, сотиш — 5,95 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 478,77 тенге, 1 евро — 548,62 тенге, 1 рубль — 5,87 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 31 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Валюта
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!