    09:37, 31 Март 2026 | GMT +5

    31 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 477,00 тенге, сотиш — 483,98 тенге;

    евро: сотиб олиш — 550,00 тенге, сотиш — 560,00 тенге;

    рубль: 5,85-6,15 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 480,03 тенге, сотиш — 482,29 тенге;

    евро: сотиб олиш — 552,98 тенге, сотиш — 558,42 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,82 тенге, сотиш — 5,98 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 481,32 тенге, сотиш — 483,33 тенге;

    евро: сотиб олиш — 553,00 тенге, сотиш — 558,10 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,89 тенге, сотиш — 5,97 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 481,54 тенге, 1 евро — 553,24 тенге, 1 рубль — 5,93 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 30 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
