    09:37, 30 Март 2026 | GMT +5

    30 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 478,90 тенге, сотиш — 485,85 тенге;

    евро: сотиб олиш — 552,86 тенге, сотиш — 562,81 тенге;

    рубль: 5,69-6,09 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 481,55 тенге, сотиш — 484,14 тенге;

    евро: сотиб олиш — 555,38 тенге, сотиш — 560,74 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,81 тенге, сотиш — 5,98 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 483,67 тенге, сотиш — 485,71 тенге;

    евро: сотиб олиш — 554,71 тенге, сотиш — 560,71 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,89 тенге, сотиш — 5,96 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482,53 тенге, 1 евро — 555,44 тенге, 1 рубль — 5,92 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 27 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
