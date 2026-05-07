KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Александр Шевченко Рим мастерс турнирида тажрибали рақибини мағлуб этди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 85-ракеткаси Александр Шевченко Рим мастерс турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.

    Шевченко
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистонлик теннисчи ўзининг биринчи учрашувини дунёнинг 61-ракеткаси, аргентиналик Камило Уго Карабельига қарши ўтказди. Рақибининг рейтинги юқорироқ бўлишига қарамай, А. Шевченко учрашувни муваффақиятли бошлади – 6:3.

    Иккинчи сетда аргентиналик спортчи ўзини қўлга олди – 6:4. Учинчи, ҳал қилувчи ўйинда Александр тай-брейкда ғалаба қозонди – 7:6 (7:5).

    2 соат 46 дақиқа давом этган кескин курашда А. Шевченко 4 та эйс, 4 та брейк (11 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди. Карабельи 1 та эйс амалга оширди ва 6 та брейк-пойнтнинг ярмидан фойдаланди.

    Александр Шевченко учинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 15-ракеткаси, россиялик Карен Хачанов билан тўқнаш келади.

    Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 11-ракеткаси Александр Бублик Римда иккинчи босқичда 65-ўринда турган аргентиналик Себастьян Баэсга қарши кортга чиқади. У дунёнинг 63-ракеткаси, америкалик Женсон Бруксбини 6:3, 7:6 (10:8) ҳисобида мағлуб этди.

    Александр Бублик Александр Шевченко Спорт Теннис
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф