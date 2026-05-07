Александр Шевченко Рим мастерс турнирида тажрибали рақибини мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 85-ракеткаси Александр Шевченко Рим мастерс турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи ўзининг биринчи учрашувини дунёнинг 61-ракеткаси, аргентиналик Камило Уго Карабельига қарши ўтказди. Рақибининг рейтинги юқорироқ бўлишига қарамай, А. Шевченко учрашувни муваффақиятли бошлади – 6:3.
Иккинчи сетда аргентиналик спортчи ўзини қўлга олди – 6:4. Учинчи, ҳал қилувчи ўйинда Александр тай-брейкда ғалаба қозонди – 7:6 (7:5).
2 соат 46 дақиқа давом этган кескин курашда А. Шевченко 4 та эйс, 4 та брейк (11 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди. Карабельи 1 та эйс амалга оширди ва 6 та брейк-пойнтнинг ярмидан фойдаланди.
Александр Шевченко учинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 15-ракеткаси, россиялик Карен Хачанов билан тўқнаш келади.
Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 11-ракеткаси Александр Бублик Римда иккинчи босқичда 65-ўринда турган аргентиналик Себастьян Баэсга қарши кортга чиқади. У дунёнинг 63-ракеткаси, америкалик Женсон Бруксбини 6:3, 7:6 (10:8) ҳисобида мағлуб этди.