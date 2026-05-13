    Александр Шевченко Франциядаги турнирни муваффақиятли бошлади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 85-ракеткаси Александр Шевченко Бордо (Франция) челленжер турнирининг иккинчи босқичига чиқди.

    Биринчи босқичда қозоғистонлик теннисчи АТР рейтингида 118-ўринни эгаллаган француз Юго Гастонга қарши ўз маҳоратини намойиш этди.

    Биринчи сетда Шевченко ҳеч қандай имкон қолдирмади - 6:1.

    Иккинчи сетда маҳаллий спортчи ўзини қўлга олди - 6:3.

    Учинчи, ҳал қилувчи сетда Александр 5:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Ниҳоят у ўйинни ғалаба билан якунлади - 6:1.

    1 соат 37 дақиқа давом этган мусобақада Шевченко 9 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 2 та эйсни амалга оширди. Гастон 1 та брейк (5 та брейк-пойнт) билан чекланди.

    Александр Шевченко чорак финалга чиқиш учун дунёда 68-ўринда бораётган бельгиялик Рафаэль Коллиньон ёки 362-ўринда турган француз Жоффрей Бланко билан тўқнаш келади.

    Ушбу турнир теннисчилар учун Франция очиқ чемпионати — Ролан Гаррос турнири олдидан ўзига хос машғулот.

    Эслатиб ўтамиз, Рим турнирида Рибакина дунёнинг собиқ 1-ракеткасини мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.

    Бекабат Узаков
