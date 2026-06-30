KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    АҚШда жазирама туфайли 162 миллион киши хавф остида

    ASTANA. Kazinform - АҚШда тахминан 162 миллион киши 35 та штатни қамраб олган иссиқлик бўйича огоҳлантириш зонасида қолмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири Вашингтондан NBC News манбасига таяниб.

    Около 162 миллионов человек находятся в опасности в США из-за жары
    Фото: nbcnews.com

    Башоратларга кўра, ҳафта охиригача иссиқлик янада кучаяди ва ҳаво ҳарорати 35–40°C гача кўтарилиши мумкин. Иссиқлик индекси, яъни инсон танасига сезиладиган ҳарорат 105–115°F (40,5–46°C) даражага етиши мумкин.

    Хавф остидаги шаҳарлар қаторига Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Чикаго, Миннеаполис, Сент-Луис, Нэшвилл, Атланта, Орландо ва Кливленд киради.

    Миллий метеорология хизмати маълумотига кўра, душанба куни Чикагода кундузги ҳарорат 33°C бўлган, бироқ у 39°C каби сезилган. Чоршанбагача энг юқори ҳарорат 38–43°C оралиғида бўлиши кутилмоқда. Огайо штати Дейтон шаҳрида эса сезилувчи ҳарорат 38°C ни ташкил этган.

    Нью-Йоркда жума куни ҳарорат 35°C гача кўтарилиши, иссиқлик индекси эса 106°F (41,1°C) бўлиши кутилмоқда. Вашингтон ва Роли (Шимолий Каролина штати) шаҳарларида ҳафта охирида ҳарорат 39°C гача чиқиб, иссиқлик индекси мос равишда 108°F (42,2°C) ва 107°F (41,6°C) ни ташкил этади.

    Аввалроқ Европадаги иссиқ ҳаво 1300 дан ортиқ инсон ўлимига сабаб бўлгани ҳақида хабар берилган эди.

    Об-ҳаво АҚШ Иқлим
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф