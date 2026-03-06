OZ
    08:35, 06 Март 2026 | GMT +5

    6-mart kuni Qozog‘istonda noqulay meteorologik sharoitlar kutilmaydi

    ASTANA. Kazinform — Sinoptiklar 6-mart kuni Qozog‘istonda noqulay meteorologik sharoitlar (NMSh) bo‘yicha prognozni e'lon qilishdi, deb xabar beradi Kazinform agentligi «Qazgidromet» RDKga tayanib.

    об-ҳаво
    Фото: Kazinform

    Meteorologlarning ma'lumotlariga ko‘ra, 6-mart kuni Qozog‘istonning biron bir shahrida NMSh kutilmaydi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamollar, tuman va inversiyalar) yig‘indisi.

    Agar NMSh sodir bo‘lsa, aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta'sir qilishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 5-7-mart kunlari Astana, Almati va Chimkenda qor, yomg‘ir yog‘ib, yaxvonlik hosil bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

