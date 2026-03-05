5-7-mart kunlari Astana, Almati va Chimkentda qor, yomg‘ir yog‘adi va yaxvonlik hosil bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK sinoptiklari 2026-yil 5-7-mart kunlari uchun qisqa muddatli ob-havo ma’lumotlari bilan o‘rtoqlashdilar, deb xabar beradi Kazinform.
Astana
5-mart — qisman bulutli, kechasi — qor, kunduzi — yomg‘ir va qor. Izg‘irin va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Janubi-g‘arbdan 9-14 m/s tezlikda shamol esadi, ba’zan tezligi 15-20 m/s gacha yetadi. Harorat: kechasi -4 dan -6°C gacha, kunduzi 0 dan +2°C gacha.
6-mart — qisman bulutli, kechasi va ertalab qor yog‘ishi mumkin. Izg‘irin va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Janubi-g‘arb va janubdan 9-14 m/s tezlikda shamol esadi, kechasi shamol tezligi 18 m/s gacha yetadi. Harorat: kechasi -5 dan -7°C gacha, kunduzi -2 dan +4°C gacha.
7-mart — qisman bulutli, kechasi — qor, kunduzi — yomg‘ir va qor, vaqti-vaqti bilan izg‘irin va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Janubi-g‘arbdan 9–14 m/s tezlikda shamol esadi, kunduzi shamol tezligi 15–20 m/s gacha yetadi. Harorat: kechasi -5 dan -7°C gacha, kunduzi -1 dan +1°C gacha.
Almati
5-mart — qisman bulutli, vaqti-vaqti bilan yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin. Tuman tushadi va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Janubi-sharqdan 3–8 m/s tezlikda shamol esadi, ba’zan shamol tezligi 15 m/s gacha kuchayadi. Harorat: kechasi -1 dan +1°C gacha, kunduzi +6 dan +8°C gacha.
6-mart — qisman bulutli, vaqti-vaqti bilan yomg‘ir va qor yog‘ishi kutilmoqda, tuman tushadi. Sharqdan 3–8 m/s tezlikda shamol esadi. Harorat: kechasi -1 dan +1°C gacha, kunduzi +5 dan +7°C gacha.
7-mart — qisman bulutli, kunduzi yomg‘ir yog‘adi va tuman tushadi. Sharqdan 3–8 m/s tezlikda shamol esadi. Harorat: kechasi 0 dan +2°C gacha, kunduzi +7 dan +9°C gacha.
Chimkent
5-mart — qisman bulutli, kechasi yomg‘ir va qor yog‘adi, kunduzi yomg‘ir yog‘adi, ba’zi joylarda kuchli yomg‘ir yog‘ishi, tuman tushishi mumkin. Sharqdan esgan shamol shimoli-g‘arbga o‘zgarib, tezligi 7–12 m/s gacha yetadi, kunduzi 15–20 m/s gacha kuchayadi. Harorat: kechasi +1 dan +3°C gacha, kunduzi +6 dan +8°C gacha.
6-mart — qisman bulutli, kechasi yomg‘ir yog‘adi. Shimoli-sharqdan 8–13 m/s tezlikda shamol esadi. Harorat: kechasi 0 dan +2°C gacha, kunduzi +9 dan +11°C gacha.
7-mart — qisman bulutli, kechasi va ertalab yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda, ba’zi joylarda kuchli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Shimoli-sharqdan esgan shamol tezligi 8–13 m/s gacha kuchayadi. Harorat: kechasi 1–3°C, kunduzi 11–13°C.
Eslatib o‘tamiz, 4-mart kuni Qozog‘istonning bitta shahrida ob-havo yomonlashishi haqida xabar bergan edik.