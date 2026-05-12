3 ойда Ўзбекистонда 4 мингдан ортиқ эгизак чақалоқ туғилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда 191 086 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Шундан:
- 1 нафар туғилганлар — 186 723 нафар;
- 2 нафар туғилганлар — 4 231 нафар;
- 3 нафар ва ундан ортиқ туғилганлар — 132 нафар.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 382 685 кишини ташкил этган.
Шунингдек, 2025 йилда Ўзбекистонда туғилиш коэффициенти ҳар 1 000 нафар доимий аҳолига нисбатан ўртача 23,2 нафарни ташкил этган.