    Ўзбекистонда ҳар минг нафар аҳолига 23,2 та туғилиш тўғри келади

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда туғилиш коэффициенти ҳар 1 000 нафар доимий аҳолига нисбатан ўртача 23,2 нафарни ташкил этган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу кўрсаткич ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Сурхондарё вилояти — 27,5 нафар
    • Қашқадарё вилояти — 27,1 нафар
    • Самарқанд вилояти — 24,5 нафар
    • Жиззах вилояти — 24,1 нафар
    • Наманган вилояти — 23,9 нафар
    • Фарғона вилояти — 23,5 нафар
    • Андижон вилояти — 22,8 нафар
    • Хоразм вилояти — 22,5 нафар
    • Сирдарё вилояти — 22,4 нафар
    • Навоий вилояти — 21,9 нафар
    • Бухоро вилояти — 20,9 нафар
    • Тошкент вилояти — 20,5 нафар
    • Тошкент шаҳри — 19,8 нафар
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 19,2 нафар

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 апрель ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 382 685 кишини ташкил этган.

    Бекабат Узаков
