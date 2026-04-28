Ўзбекистонда ҳар минг нафар аҳолига 23,2 та туғилиш тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда туғилиш коэффициенти ҳар 1 000 нафар доимий аҳолига нисбатан ўртача 23,2 нафарни ташкил этган.
Ушбу кўрсаткич ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Сурхондарё вилояти — 27,5 нафар
- Қашқадарё вилояти — 27,1 нафар
- Самарқанд вилояти — 24,5 нафар
- Жиззах вилояти — 24,1 нафар
- Наманган вилояти — 23,9 нафар
- Фарғона вилояти — 23,5 нафар
- Андижон вилояти — 22,8 нафар
- Хоразм вилояти — 22,5 нафар
- Сирдарё вилояти — 22,4 нафар
- Навоий вилояти — 21,9 нафар
- Бухоро вилояти — 20,9 нафар
- Тошкент вилояти — 20,5 нафар
- Тошкент шаҳри — 19,8 нафар
- Қорақалпоғистон Республикаси — 19,2 нафар
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 апрель ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 382 685 кишини ташкил этган.