    10:37, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони қарийб 38,4 млн нафарга етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 апрель ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 382 685 кишини ташкил этган.

    аҳоли сони
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 1,8 фоизга ошган.

    Шундан:

    • Аёллар сони – 19,1 млн киши;
    • Эркаклар сони – 19,3 млн киши.
    • Шаҳар жойларда – 19,6 млн киши;
    • Қишлоқ жойларда – 18,8 млн киши.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Демография Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
