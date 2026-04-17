Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони қарийб 38,4 млн нафарга етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 апрель ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 382 685 кишини ташкил этган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 1,8 фоизга ошган.
Шундан:
- Аёллар сони – 19,1 млн киши;
- Эркаклар сони – 19,3 млн киши.
- Шаҳар жойларда – 19,6 млн киши;
- Қишлоқ жойларда – 18,8 млн киши.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этган.