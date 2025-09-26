OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    26 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 542,60 тенге, сотиш — 544,46 тенге;

    евро: сотиб олиш — 634,78 тенге, сотиш — 638,95 тенге;

    рубль 6,39 - 6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 540,85 тенгедан сотиб олинади, 545,79 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 635,49 тенге, сотиш — 643,43 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 542,38 тенгедан сотиб олинади, 545,46 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 635,88 тенге, сотиш — 640,65 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 541,68 тенге, 1 евро — 636,26 тенге,1 рубль — 6,48 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 25 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!