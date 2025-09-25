OZ
    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    курс валют
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 541,91 тенге, сотиш — 543,89 тенге;

    евро: сотиб олиш — 636,88 тенге, сотиш — 641,34 тенге;

    рубль 6,39 - 6,52 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 539,60 тенгедан сотиб олинади, 544,56 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 635,50 тенге, сотиш — 643,46 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 541,46 тенгедан сотиб олинади, 544,50 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 636,92 тенге, сотиш — 642,00 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,51 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 542,08 тенге, 1 евро — 637,84 тенге,1 рубль — 6,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 24 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
