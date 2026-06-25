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    25 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 483,00 тенге, сотиш — 489,99 тенге;

    евро: сотиб олиш — 550,0 тенге, сотиш — 560,0 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,17 тенге, сотиш — 6,47 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 485,75 тенге, сотиш — 487,98 тенге;

    евро: сотиб олиш — 551,06 тенге, сотиш — 556,69 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,15 тенге, сотиш — 6,31 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 486,33 тенге, сотиш — 488,33 тенге;

    евро: сотиб олиш — 552,19 тенге, сотиш — 558,27 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,21 тенге, сотиш — 6,29 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 487,02 тенгега, 1 евро — 552,23 тенгега, 1 рубль — 6,51 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 24 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

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    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф