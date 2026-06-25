25 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 483,00 тенге, сотиш — 489,99 тенге;
евро: сотиб олиш — 550,0 тенге, сотиш — 560,0 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,17 тенге, сотиш — 6,47 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 485,75 тенге, сотиш — 487,98 тенге;
евро: сотиб олиш — 551,06 тенге, сотиш — 556,69 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,15 тенге, сотиш — 6,31 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 486,33 тенге, сотиш — 488,33 тенге;
евро: сотиб олиш — 552,19 тенге, сотиш — 558,27 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,21 тенге, сотиш — 6,29 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 487,02 тенгега, 1 евро — 552,23 тенгега, 1 рубль — 6,51 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 24 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.