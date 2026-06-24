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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 483,00 тенге, сотиш — 490,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 553,00 тенге, сотиш — 563,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,17 тенге, сотиш — 6,47 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 69,23 тенге, сотиш — 74,21 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 486,22 тенге, сотиш — 488,11 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 554,67 тенге, сотиш — 560,08 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,22 тенге, сотиш — 6,36 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 71,63 тенге, сотиш — 74,10 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 23 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф