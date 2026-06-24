Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 483,00 тенге, сотиш — 490,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 553,00 тенге, сотиш — 563,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,17 тенге, сотиш — 6,47 тенге;
— юань: сотиб олиш — 69,23 тенге, сотиш — 74,21 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 486,22 тенге, сотиш — 488,11 тенге;
— евро: сотиб олиш — 554,67 тенге, сотиш — 560,08 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,22 тенге, сотиш — 6,36 тенге.
— юань: сотиб олиш — 71,63 тенге, сотиш — 74,10 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 23 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.