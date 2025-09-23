OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:35, 23 Сентябрь 2025 | GMT +5

    23 сентябрдаги Алматы ва Астанадаги айирбошлаш шохобчаларида валюта курслари

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллары и евро
    Фото: Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 542,57 тенге, сотиш — 544,43 тенге;

    евро: сотиб олиш — 637,15 тенге, сотиш — 641,25 тенге;

    рубль 6,39 - 6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 541,38 тенгедан сотиб олинади, 546,38 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 635,46 тенге, сотиш — 643,31 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 542,33 тенгедан сотиб олинади, 545,27 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 636,13 тенге, сотиш — 640,46 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 542,67 тенге, 1 евро — 638,89 тенге, 1 рубль — 6,51 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 22 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!