OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 541,58 тенге, сотиш — 543,53 тенге;

    евро: сотиб олиш — 635,72 тенге, сотиш — 639,81 тенге;

    рубль 6,39 - 6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 539,46 тенгедан сотиб олинади, 544,47 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 633,63 тенге, сотиш — 641,55 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 541,00 тенгедан сотиб олинади, 544,00 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 636,42 тенге, сотиш — 641,00 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,42 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:

    1 доллар — 541,19 тенге,

    1 евро — 636,44 тенге,

    1 рубль — 6,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!