08:35, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
23-25-dekabr kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA.Kazinform — Keyingi bir necha kun ichida Qozog‘istondagi ob-havo g‘arbdan sharqqa tez harakatlanayotgan siklon tomonidan shakllanadi.
Siklon qor, yomg‘ir va kuchli shamollarni olib keladi, g‘arbiy hududlarda esa yaxvonlik hosil bo‘ladi.
Biroq, 25-dekabr kuni siklon sovuq havo massasi bilan almashadi. Natijada, kechasi mamlakat g‘arbida havo harorati 20-25 darajagacha, shimolda esa 23-28 darajagacha pasayadi.
Faqat respublikaning janubida nisbatan iliq ob-havo saqlanib qoladi va kunduzi havo harorati 2-7 darajagacha ko‘tariladi.
Eslatib o‘tamiz, 22-dekabr kuni Qozog‘istonda qor yog‘ib, bo‘ron bo‘lishi haqida xabar bergan edik.