22-dekabr kuni Qozog‘istonda qor yog‘adi va bo‘ron bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK 22-dekabr kuni bir qator hududlar uchun ob-havo bo‘yicha ogohlantirish e’lon qildi.
Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, dushanba kuni mamlakatning aksariyat qismida ob-havo yomon bo‘ladi.
Almati shahri va Almati viloyatining janubiy va tog‘li hududlarida yaxvonlik hosil bo‘ladi va tuman tushadi. Kechasi Qonayev va Almati shaharlarida ham yaxvonlik bo‘ladi va tuman tushadi.
Shimoliy Qozog‘istonda qish hukmronlik qilmoqda. Petropavlda hamda viloyatning shimoli va sharqida qor yog‘adi va bo‘ron bo‘ladi. Shamol tezligi sekundiga 23-28 metrga yetadi.
Ko‘kshetau shahri va Aqmola viloyatining aksariyat qismida qor yog‘adi va bo‘ron bo‘ladi. Shamol tezligi 25 m/s ga yetadi.
Sharqiy Qozog‘iston va Abay viloyatlarida, Semey va O‘skemen shaharlarida izg‘irin bo‘ladi va tuman tushadi. Hududlarda qor yog‘adi, shamol tezligi 23 m/s gacha yetadi.
G‘arbiy Qozog‘iston viloyati va Oral shahrida qor aralash yomg‘ir yog‘adi, izg‘irin va yaxvonlik bo‘ladi. Tuman tushishi mumkin.
Janubiy hududlarda, Qizilo‘rda viloyatida , Taraz shahri va Jambil viloyatida tuman tushadi va yaxvonlik bo‘ladi. Tog‘li hududlarda bo‘ron bo‘lishi kutilmoqda.
Markaziy va boshqa hududlarda, Qarag‘andi, Ulitau, Pavlodar, Qostanay va Mang‘istau viloyatlarida tuman tushadi va yaxvonlik bo‘ladi. Aqtauda kunduzi yaxvonlik bo‘ladi va shamol tezligi kuchayadi. Jetisu viloyatida tog‘li hududlarda qor yog‘adi va Olako‘l yaqinida kuchli shamol esadi.
Astana shahrida 22-dekabr kuni janubi-g‘arbdan esgan shamol tezligi 15-20 m/s ga yetadi.
Turkiston viloyatining janubi, g‘arbi va tog‘li hududlarida yaxvonlik bo‘ladi va tuman tushadi. Chimkentda 22-dekabr kuni kechasi va ertalab yaxvonlik bo‘ladi va tuman tushadi. Turkistonda 22-dekabr kuni tuman tushishi ehtimoli yuqori.
Sinoptiklar yo‘lga chiqishda ehtiyot bo‘lishni ogohlantirmoqda.
Eslatib o‘tamiz, Yakutiya dunyoning eng sovuq mintaqalari reytingida birinchi o‘rinni egalladi.