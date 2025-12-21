OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:20, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Якутия дунёнинг энг совуқ минтақалари рейтингида биринчи ўринни эгаллади

    ASTANA. Kazinform — Россия Гидрометеорология маркази маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида Ер юзидаги энг паст ҳароратлар Саха Республикасида (Якутия) қайд этилган: Покровск шаҳри, Сухана метеостанцияси ва Крест-Халджай қишлоғи, деб хабар беради ТАСС.

    об-ҳаво
    Фото: ТАСС

    — Дунё етакчиси Покровск бўлиб, у ерда метеостанция −51,7°ни қайд этган. Республиканинг Оленек туманидаги Сухана метеостанцияси иккинчи ўринга жойлашди, у ерда −49,4° қайд этилган. −48,7° қайд этилган Крест-Халджай қишлоғи учинчи ўринда, — дейилади хабарда.

    Бундан ташқари, гидрометеорология маркази маълумотларига кўра, энг иссиқ жойлар рейтингида дастлабки иккита ўрин Австралия ва Жанубий Африкага насиб этди.

    — Ғарбий Австралиядаги Тельфер шаҳрида ҳаво ҳарорати +44,1° га етди, Сидней аэропортида термометр +42,6° га кўтарилди ва Жанубий Африкадаги Упингтон метеостанцияси +39,2° ни қайд этди, — деди агентлик вакили.

    Синоптиклар Москва вилоятининг метеорологик кўрсаткичларига ҳам эътибор қаратдилар. Энг иссиқ кун Черусти посёлкасида қайд этилди, у ерда ҳаво ҳарорати +1,6° ни ташкил этди. Каширада эса кеча минтақадаги энг совуқ кун бўлди, у ерда термометр −3,2° га тушди.

    Эслатиб ўтамиз, 20-22 декабрь кунлари Қозоғистоннинг айрим жойларида 35 даража совуқ бўлиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
