    20-22-dekabr kunlari Qozog‘istonning ayrim joylarida 35 daraja sovuq bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform – Keyingi uch kun ichida mamlakatda ob-havo o‘zgarib turadi.

    қор
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Respublikaning aksariyat qismida qor yog‘ib, izg‘irin bo‘lishi kutilmoqda, mamlakatning shimoli-g‘arbi, shimoli, sharqi va markazida qalin qor yog‘ishi kutilmoqda.

    G‘arbiy va janubiy hududlarda yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘ladi, Qozog‘istonning janubi va janubi-sharqidagi tog‘li hududlarda esa qor yog‘adi.

    Mamlakat bo‘ylab tuman tushib, qor yog‘adi va shamol tezligi kuchayadi.

    Harorat foniga kelsak, shimoli-g‘arb, shimol, sharq va markazda havo harorati 0–5 darajadan 18–30 darajagacha keskin o‘zgarib turadi, Qostanay va Shimoliy Qozog‘iston viloyatlarida esa havo harorati 33–35 darajagacha pasayadi. Mamlakatning qolgan qismida havo harorati sezilarli darajada o‘zgarmaydi.

    Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonda 19 dekabr kuni kutilayotgan ob-havo haqida xabar bergan edik.

    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
