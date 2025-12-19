OZ
    08:35, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда 19 декабрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 19 декабрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    погода, снег, қар, ауа райы, дорога, метель, жол, боран
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, шимоли-ғарбий циклон мамлакатга қор ва бўрон олиб келиши ҳақида огоҳлантирмоқда. 19 декабрда Қозоғистоннинг аксарият қисмида об-ҳаво шимоли-ғарбий циклон ва унга боғлиқ атмосфера фронтал тизимлари томонидан белгиланади.

    "Қор ва бўронлар, мамлакат ғарбида эса ёмғир ва қор ёғиши кутилмоқда", - дейилади хабарда.

    Бундан ташқари, республика бўйлаб туман тушиши, ер музлаши ва кучли шамол эсиши кутилмоқда.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
