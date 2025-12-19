08:35, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда 19 декабрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 19 декабрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, шимоли-ғарбий циклон мамлакатга қор ва бўрон олиб келиши ҳақида огоҳлантирмоқда. 19 декабрда Қозоғистоннинг аксарият қисмида об-ҳаво шимоли-ғарбий циклон ва унга боғлиқ атмосфера фронтал тизимлари томонидан белгиланади.
"Қор ва бўронлар, мамлакат ғарбида эса ёмғир ва қор ёғиши кутилмоқда", - дейилади хабарда.
Бундан ташқари, республика бўйлаб туман тушиши, ер музлаши ва кучли шамол эсиши кутилмоқда.