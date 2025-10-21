2027 йил охиригача Қозоғистон аҳолиси 100 фоиз интернет билан қамраб олинади — Мадиев
ASTANА. Кazinform — Қишлоқларни интернет билан таъминлаш учун икки йил давомида 323 миллиард тенге сармоя киритиш кўзда тутилган. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев маълум қилди.
— Сўнгги уч йилда телекоммуникация соҳасига 1 трлн тенгедан ортиқ сармоя киритилди. Бугунги кунда 20 млндан ортиқ мобил алоқа абонентлари ва 3,7 млн рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар алоқа хизматларидан фойдаланмоқда. Интернетнинг ўртача тезлиги 94 Мбит/с га етди. Таъкидлаш жоизки, жорий йилда интернет-трафик истеъмоли сезиларли даражада ошди. Унинг даражаси ўтган йилгидан икки баравар юқори бўлади. Соҳани ривожлантириш 2024–2027 йилларга мўлжалланган “Арзон интернет” миллий лойиҳаси доирасида амалга оширилмоқда. 2027 йил охирига қадар аҳоли 100 фоиз интернет билан қамраб олинади. Интернет тезлиги 100 Мбит/с дан ошади, оптик алоқа тармоқлари қишлоқ аҳоли пунктларининг 90 фоизигача кенгайтирилади, — деди Жаслан Мадиев.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирда Қозоғистонда 6179 та қишлоқ аҳоли пункти мавжуд. Улардан 2606 таси асосий оптик толали алоқа тармоқларига (ВОЛС) уланган. 663 та қишлоқ маҳаллий тармоққа эга. 2026 йил охиригача 3 мингдан ортиқ қишлоқни асосий оптик толали алоқа тармоғига улаш режалаштирилган. Натижада 2027 йил охиригача оптик тармоқ мамлакатдаги 4786 та қишлоқдаги хонадонларга тўғридан-тўғри етказилади.
— Шундай қилиб, қишлоқларнинг 90 фоиздан ортиғи симли технологиялар орқали юқори тезликдаги интернет тармоғига уланади. 2027 йил охиригача ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун жами 323 млрд тенге сармоя киритилиши режалаштирилган. Қолган 10 фоиз қишлоқларда мамлакат аҳолисининг 1 фоиздан камроғи истиқомат қилади. Бундай аҳоли пунктлари сунъий йўлдош технологиялари орқали интернет билан таъминланади, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 3 мингга яқин қишлоқ интернетга уланади.