Қозоғистонда 3 мингга яқин қишлоқ интернетга уланади
ASTANA. Kazinform — 2027 йил охиригача яна 2 689 та қишлоқни юқори тезликдаги интернет тармоғига улаш режалаштирилган. Қўшимча 504 та олис аҳоли пунктларини сунъий йўлдош технологиялари ёрдамида тармоққа улаш режалаштирилган. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Бугунги кунда Қозоғистондаги 6 179 та аҳоли пунктидан 119 та шаҳар ва 4 906 та қишлоқ интернет тармоғига уланган, улардан 2724 таси 3G технологияси, 2182 таси эса 4G тармоғи орқали уланган. Интернетга рўйхатдан ўтган уланиш 1902 қишлоқ (ADSL) ва 2654 қишлоқ (Оптик толали алоқа тармоқлари)да мавжуд.
“2027 йил охиригача яна 2 минг 689 қишлоқни юқори тезликдаги интернет тармоғига улаш режалаштирилган. Қўшимча 504 та олис аҳоли пунктларини сунъий йўлдош технологияларидан фойдаланган ҳолда тармоққа улаш режалаштирилган. Улардан 176 таси KazSat орқали алоқа билан таъминланган, 2025 йил охирига қадар яна 328 та қишлоқ OneWeb орқали уланади.
2025 йил июнь ойида Старлинк компанияси билан шартнома имзоланган бўлиб, у жорий йил 13 августдан Қозоғистонда расман иш бошлаган. Бугунги кунда Starlink сунъий йўлдош интернети 1,7 мингдан ортиқ қишлоқ мактабларида мавжуд”, - дейилади Ҳукумат баёнотида.
2025-2027 йилларда жами 3 мингдан ортиқ қишлоқ аҳоли пунктлари юқори тезликдаги интернет тармоғига уланади.