10:12, 04 Март 2026 | GMT +5
2026 йилги конькида учиш бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган спортчилар маълум бўлди
ASTANA. Kazinform – 5-8 март кунлари Херенвен шаҳрида (Нидерландия) конькида учиш бўйича классик ва спринт кўпкураш бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси ҳам катта турнирда иштирок этади. Жаҳон чемпионатида мамлакат шарафини учта спортчи ҳимоя қилади.
Надежда Морозова классик кўпкурашда, Арина Ильященко ва Артур Галиев эса спринт кўпкурашида иштирок этадилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон тарихида илк бор қиличбозлик бўйича Жаҳон кубоги бўлиб ўтади. Халқаро мусобақа 26-29 март кунлари Астанадаги QAZAQSTAN енгил атлетика спорт мажмуасида бўлиб ўтади.