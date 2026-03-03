Қозоғистон илк бор қиличбозлик бўйича Жаҳон кубогига мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон тарихда илк бор Халқаро қиличбозлик федерацияси (FIE)нинг асосий турнирларидан бири бўлган қиличбозликнинг шпага йўналишлари бўйича Жаҳон кубогига мезбонлик қилади, деб хабар беради Kazinform.
Эркаклар ўртасидаги мусобақада Қозоғистонни етакчи миллий қиличбозлар Руслан Қурбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов ва Вадим Шарлаимов ҳимоя қилади. Ҳар бир йўналишда, ҳам эркаклар, ҳам аёллар ўртасида 30 тагача қозоғистонлик спортчи иштирок этади.
Эркаклар жамоаси етакчиси Руслан Қурбанов таъкидлаганидек, Жаҳон кубоги босқичини Қозоғистонда ўтказиш, айниқса, қиличбозларнинг ўзлари ва мухлислар учун жуда муҳимдир.
"Илгари бундай турнирлар биз учун ҳар доим узоқда, анъанавий равишда дунёнинг энг яхши қиличбозлари тўпланадиган Италия, Франция ва Венгрия каби мамлакатларда бўлган. Бугун биз Жаҳон кубогининг асосий босқичларидан бирини ўз уйимизда ўтказамиз", - деди Руслан Қурбанов.
Жаҳон кубоги босқичини Астанада ўтказиш Қозоғистоннинг йирик спорт тадбирлари учун ишончли жой сифатидаги халқаро обрўсини тасдиқлайди ва мамлакатнинг глобал спорт ҳамжамиятидаги мавқеини мустаҳкамлайди.