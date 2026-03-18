18-mart kuni Qozog‘istonning 10 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 18-mart kuni Qozog‘istonning 10 ta shahrida noqulay ob-havo sharoitlarii kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform agentligi "Qazgidromet" RDKga tayanib.
Sinoptiklarning ma'lumotlariga ko‘ra, 18-mart kuni Qostanay, Pavlodar, Qarag‘andi, Jezqazg‘an, Balqash, Temirtau, Oral, Aqto‘be, Almati va Astana shaharlarida noqulay ob-havo sharoitlari prognoz qilinmoqda.
Noqulay ob-havo sharoitlari — atmosfera havosining yer qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamollar, tuman va inversiyalar) yig‘indisi.
Agar noqulay ob-havo sharoitlari sodir bo‘lsa, aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta'sir qilishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonda ob-havo +20°C gacha isiydi.