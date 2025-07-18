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    09:35, 18 Июль 2025 | GMT +5

    18 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 533,25 тенге, сотиш — 535,58 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 610,51 тенге, сотиш — 620,69 тенге;
    • рубль 6,69 - 6,80 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 529,84 тенгедан сотиб олинади, 536,80 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 612,78 тенге, сотиш — 622,76 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,70 тенге, сотиш — 6,85 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 532,20 тенгедан сотиб олинади, 535,24 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 609,63 тенге, сотиш — 615,08 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,70 тенге, сотиш — 6,77 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 532,74 тенге, 1 евро — 617,23 тенге, 1 рубль — 6,77 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 17 июль куни доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
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    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
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