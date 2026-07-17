17 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.
Астанада:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 467,92 тенге, сотиш — 474,79 тенге;
• евро: сотиб олиш — 535,99 тенге, сотиш — 545,94 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,60 тенге, сотиш — 5,90 тенге.
Алматида:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 469,65 тенге, сотиш — 472,01 тенге;
• евро: сотиб олиш — 539,44 тенге, сотиш — 545,08 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,69 тенге, сотиш — 5,84 тенге.
Чимкентда:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 470,52 тенге, сотиш — 472,58 тенге;
• евро: сотиб олиш — 537,68 тенге, сотиш — 543,72 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,72 тенге, сотиш — 5,80 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 472,34 тенге, 1 евро — 541,25 тенге, 1 рубль — 6,01 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 16 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.