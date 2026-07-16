16 июль куни Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларида валюта курси қандай
ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.
Астанада:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 467,94 тенге, сотиш — 474,93 тенге;
• евро: сотиб олиш — 534,90 тенге, сотиш — 544,85 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,95 тенге.
Алматида:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 470,51 тенге, сотиш — 473,57 тенге;
• евро: сотиб олиш — 537,82 тенге, сотиш — 543,77 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,72 тенге, сотиш — 5,87 тенге.
Чимкентда:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 471,54 тенге, сотиш — 473,69 тенге;
• евро: сотиб олиш — 535,88 тенге, сотиш — 541,68 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,75 тенге, сотиш — 5,82 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 469,71 тенге, 1 евро — 536,17 тенге, 1 рубль — 6,01 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 15 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.