15-16-iyul kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – 15-16-iyul kunlari ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.
Anomal issiqdan so‘ng, shimoli-g‘arbiy siklon va unga bog‘liq atmosfera frontal qismlari yomg‘ir, momaqaldiroq va 15-16-iyul kunlari ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir, do‘l va kuchli shamollarni olib keladi. Havo harorati kun davomida 25-30 daraja Selsiygacha pasayadi.
Biroq, janub aholisini issiq havo kutmoqda.
Qozog‘istonning janubiy va sharqiy hududlariga O‘zbekiston hududlaridan quruq havo massalari keladi, natijada kun issiq bo‘ladi.
Kunduzi mamlakat janubida harorat 40-45 daraja, sharqda esa 33-38 daraja bo‘ladi.
Eslatib o‘tamiz, 13-iyul kuni Astana, Almati va yana ikkita shaharda havo sifati yomonlashadi.