    12 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 525,96 тенге, сотиш — 527,86 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 606,99 тенге, сотиш — 611,46 тенге;

    — рубль 6,40-6,50 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 523,48 тенге, сотиш — 530,40 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 603,46 тенге, сотиш — 613,34 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,34 тенге, сотиш — 6,49 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 525,63 тенге, сотиш — 527,67 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 605,12 тенге, сотиш — 609,86 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,38 тенге, сотиш — 6,45 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 525,28 тенге, 1 евро — 607,85 тенге, 1 рубль — 6,47 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 11 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

