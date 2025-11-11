Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:
— доллар: сотиб олиш — 525,06 тенге, сотиш — 526,92 тенге;
— евро: сотиб олиш — 606,03 тенге, сотиш — 610,20 тенге;
— рубль 6,40-6,51 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 522,56 тенге, сотиш — 529,50 тенге;
— евро: сотиб олиш — 602,52 тенге, сотиш — 612,43 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 524.60 тенге, сотиш — 526.60 тенге;
— евро: сотиб олиш — 604.68 тенге, сотиш — 609.46 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6.40 тенге, сотиш — 6.46 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 523.58 тенге, 1 евро — 605.36 тенге, 1 рубль — 6.45 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков