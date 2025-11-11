OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 525,06 тенге, сотиш — 526,92 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 606,03 тенге, сотиш — 610,20 тенге;

    — рубль 6,40-6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 522,56 тенге, сотиш — 529,50 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 602,52 тенге, сотиш — 612,43 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 524.60 тенге, сотиш — 526.60 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 604.68 тенге, сотиш — 609.46 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6.40 тенге, сотиш — 6.46 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 523.58 тенге, 1 евро — 605.36 тенге, 1 рубль — 6.45 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 10 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

