    09:36, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 526,33 тенге, сотиш — 528,10 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 606,73 тенге, сотиш — 611,10 тенге;

    — рубль 6,42-6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 523,63 тенге, сотиш — 531,10 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 603,60 тенге, сотиш — 613,48 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 526,10 тенге, сотиш — 528,10 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 605,07 тенге, сотиш — 610,43 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 526,02 тенге, 1 евро — 607,55 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 9 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

