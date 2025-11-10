Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси қуйидагича:
— доллар: сотиб олиш — 526,33 тенге, сотиш — 528,10 тенге;
— евро: сотиб олиш — 606,73 тенге, сотиш — 611,10 тенге;
— рубль 6,42-6,53 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 523,63 тенге, сотиш — 531,10 тенге;
— евро: сотиб олиш — 603,60 тенге, сотиш — 613,48 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 526,10 тенге, сотиш — 528,10 тенге;
— евро: сотиб олиш — 605,07 тенге, сотиш — 610,43 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,48 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 526,02 тенге, 1 евро — 607,55 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков