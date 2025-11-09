Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 526,53 тенге, сотиш — 528,36 тенге;
- евро: сотиб олиш — 606,69 тенге, сотиш — 611,13 тенге;
- рубль 6,43 - 6,54 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 523,50 тенге, сотиш — 530,50 тенге;
- евро: сотиб олиш — 603,50 тенге, сотиш — 613,50 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 526.20 тенге, сотиш — 528.20 тенге;
- евро: сотиб олиш — 605.33 тенге, сотиш — 610.14 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.42 тенге, сотиш — 6.49 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 526.02 тенге, 1 евро — 607.55 тенге, 1 рубль — 6.5 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 8 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков