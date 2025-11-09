OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:

    - доллар: сотиб олиш — 526,53 тенге, сотиш — 528,36 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 606,69 тенге, сотиш — 611,13 тенге;

    - рубль 6,43 - 6,54 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш — 523,50 тенге, сотиш — 530,50 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 603,50 тенге, сотиш — 613,50 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    - доллар: сотиб олиш — 526.20 тенге, сотиш — 528.20 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 605.33 тенге, сотиш — 610.14 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6.42 тенге, сотиш — 6.49 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 526.02 тенге, 1 евро — 607.55 тенге, 1 рубль — 6.5 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

