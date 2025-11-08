OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги жорий ўртача курс:

    - доллар: сотиб олиш — 526,14 тенге, сотиш — 527,96 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 606,58 тенге, сотиш — 610,96 тенге;

    - рубль 6,42 - 6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш — 523,58 тенге, сотиш — 530,51 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 603,57 тенге, сотиш — 613,57 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,54 тенге.

    Чимкентда:

    - доллар: сотиб олиш — 526,43 тенге, сотиш — 528,55 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 604,59 тенге, сотиш — 610,07 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,49 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 526,02 тенге, 1 евро — 607,55 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 7 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Мкаллиф: Еламан Турисбеков

