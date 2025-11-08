Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги жорий ўртача курс:
- доллар: сотиб олиш — 526,14 тенге, сотиш — 527,96 тенге;
- евро: сотиб олиш — 606,58 тенге, сотиш — 610,96 тенге;
- рубль 6,42 - 6,53 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 523,58 тенге, сотиш — 530,51 тенге;
- евро: сотиб олиш — 603,57 тенге, сотиш — 613,57 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,54 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 526,43 тенге, сотиш — 528,55 тенге;
- евро: сотиб олиш — 604,59 тенге, сотиш — 610,07 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,49 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 526,02 тенге, 1 евро — 607,55 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 7 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Мкаллиф: Еламан Турисбеков