    09:35, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 526,79 тенге, сотиш - 528,78 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 605,25 тенге, сотиш - 610,77 тенге;

    - рубль 6,43 - 6,54 тенге орасида сотилмоқда.

    - юань 74,17 - 76,87 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш — 524,60 тенге, сотиш — 531,51 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 603,57 тенге, сотиш - 613,48 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6.37 тенге, сотиш - 6.52 тенге.

    - юань: сотиб олиш — 74.84 тенге, сотиш — 78.92 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 6 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

