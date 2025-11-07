Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 526,79 тенге, сотиш - 528,78 тенге;
- евро: сотиб олиш - 605,25 тенге, сотиш - 610,77 тенге;
- рубль 6,43 - 6,54 тенге орасида сотилмоқда.
- юань 74,17 - 76,87 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 524,60 тенге, сотиш — 531,51 тенге;
- евро: сотиб олиш - 603,57 тенге, сотиш - 613,48 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6.37 тенге, сотиш - 6.52 тенге.
- юань: сотиб олиш — 74.84 тенге, сотиш — 78.92 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан