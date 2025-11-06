OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 526,49 тенге, сотиш — 528,65 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 603,37 тенге, сотиш — 608,14 тенге;
    •  рубль: 6,40 — 6,52 тенге орасида сотилмоқда.
    •  юань 74,08 — 76,82 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 523,69 тенге, сотиш — 530,69 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 601,63 тенге, сотиш — 611,63 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6.40 тенге, сотиш — 6.55 тенге.
    •  юань: сотиб олиш — 74.74 тенге, сотиш — 78.93 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 5 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

