09:35, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 526,49 тенге, сотиш — 528,65 тенге;
- евро: сотиб олиш — 603,37 тенге, сотиш — 608,14 тенге;
- рубль: 6,40 — 6,52 тенге орасида сотилмоқда.
- юань 74,08 — 76,82 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 523,69 тенге, сотиш — 530,69 тенге;
- евро: сотиб олиш — 601,63 тенге, сотиш — 611,63 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.40 тенге, сотиш — 6.55 тенге.
- юань: сотиб олиш — 74.74 тенге, сотиш — 78.93 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 5 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан