    09:35, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда бугун доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати шаҳарларидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:

    •  доллар: сотиб олиш — 524,56 тенге, сотиш — 527,12 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 602,74 тенге, сотиш — 607,91 тенге;
    •  рубль 6,40 - 6,52 тенге оралиғида савдо қилинмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 522,69 тенгед, сотиш — 529,52 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 601,61 тенге, сотиш — 611,55 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,53 тенге.

    Чимкентда:

    •  доллар: сотиб олиш — 524.85 тенге, сотиш — 527.04 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 601.64 тенге, сотиш — 609.36 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6.41 тенге, сотиш — 6.50 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 522.49 тенге, 1 евро — 601.07 тенге, 1 рубль — 6.47 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 4 ноябрь куни Қозоғистонда доллар 526-530 тенге орасида сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

