09:35, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бугун доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати шаҳарларидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 524,56 тенге, сотиш — 527,12 тенге;
- евро: сотиб олиш — 602,74 тенге, сотиш — 607,91 тенге;
- рубль 6,40 - 6,52 тенге оралиғида савдо қилинмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 522,69 тенгед, сотиш — 529,52 тенге;
- евро: сотиб олиш — 601,61 тенге, сотиш — 611,55 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,53 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 524.85 тенге, сотиш — 527.04 тенге;
- евро: сотиб олиш — 601.64 тенге, сотиш — 609.36 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.41 тенге, сотиш — 6.50 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 522.49 тенге, 1 евро — 601.07 тенге, 1 рубль — 6.47 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 4 ноябрь куни Қозоғистонда доллар 526-530 тенге орасида сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков