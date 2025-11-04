OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар 526-530 тенге орасида сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида валюта курслари тақдим этилди.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш - 526,39 тенге, сотиш - 528,76 тенге;
    •  евро: сотиб олиш - 607,34 тенге, сотиш - 612,09 тенге;
    •  рубль 6,44 - 6,56 тенге орасида сотилмоқда.
    •  юань 75,02 - 77,72 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 525,30 тенге, сотиш — 531,22 тенге;
    •  евро: сотиб олиш - 606,40 тенге, сотиш - 613,49 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш - 6,38 тенге, сотиш - 6,53 тенге.
    •  юань: сотиб олиш — 75,45 тенге, сотиш — 79,48 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 3 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

