09:36, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар 526-530 тенге орасида сотилмоқда
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 526,39 тенге, сотиш - 528,76 тенге;
- евро: сотиб олиш - 607,34 тенге, сотиш - 612,09 тенге;
- рубль 6,44 - 6,56 тенге орасида сотилмоқда.
- юань 75,02 - 77,72 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 525,30 тенге, сотиш — 531,22 тенге;
- евро: сотиб олиш - 606,40 тенге, сотиш - 613,49 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,38 тенге, сотиш - 6,53 тенге.
- юань: сотиб олиш — 75,45 тенге, сотиш — 79,48 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан