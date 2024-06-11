08:41, 11 Июнь 2024 | GMT +6
11 нафар қозоғистонлик теннисчи АТР рейтингида кўтарилди
11 нафар қозоғистонлик теннисчи жуфтлик баҳсларида янгиланган АТР рейтингида дарҳол кўтарилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.
Александр Бублик ўз позициясини яхшилади - 143-ўрин (+5), Григорий Ломакин - 312-ўрин (+11), Дмитрий Попко - 514-ўрин (+4), Алексей Нестеров - 563-ўрин (+58) , Денис Евсеев - 684-ўрин (+7), Александр Шевченко – 710-ўрин (+4), Бейбит Жуқаев – 809-ўрин (+8), Тимофей Скатов – 870-ўрин (+15), Ростислав Галфингер – 1587-ўрин (+5), Тимур Мауленов – 1715-ўрин (+1) ва Илияс Маратули - 2330-ўрин (+3).
Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида энг яхши теннисчиси ҳамон Александр Недовесов бўлиб турибди – у АТР рейтингида 43-ўринни эгаллаб турибди.